Eagle, SAF Botafogo e o social protocolam ação conjunta por solução consensual

Pivôs de uma renhida disputa societária, a Eagle Bidco, a SAF Botafogo e o social do clube alvinegro protocolaram, em conjunto, uma petição na qual miram uma “tentativa de solução consensual entre as partes”. O trio pede, assim, a suspensão do processo que corre na Justiça do Rio de Janeiro, na 2ª Vara Empresarial da Comarca da Capital. Nos últimos dias, aliás, houve um cessar-fogo e uma trégua nas brigas jurídicas.

Os envolvidos solicitaram, na última terça-feira (26), a interrupção do processo até o dia 20 de junho. As partes também se comprometeram a comunicar à Justiça “tão logo haja um desfecho nas tratativas”.

Na verdade, Botafogo social e a Eagle/Ares já vinham acenando com uma aproximação desde 2025. Movimento, costurado, aliás, pelo ex-CEO da SAF do clube Thairo Arruda. O executivo deixou o Glorioso, mas as partes voltaram a ficar próximas com a queda de John Textor, apeado do poder do futebol alvinegro pelo Tribunal Arbitral da FGV (Fundação Getúlio Vargas).

O cessar-fogo tem como principal objetivo oficializar a saída do Botafogo da Eagle, rede multiclubes criada por Textor. O associativo, assim, herdaria os 90% da fatia da SAF para vendê-la na sequência. A GDA Lume aparece como a principal favorita para tornar-se a nova sócia majoritária. O fundo tem como especialidade atacar “ativos podres”. Em outras palavras, empresas que podem ser adquiridas por valores abaixo do mercado por conta de problemas financeiros. Mas com um alto potencial para reestruturação.

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