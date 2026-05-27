Paquetá entra, arruma o Flamengo na vitória sobre o Cusco e, agora, Seleção!

Lucas Paquetá entrou aos 24 minutos do segundo tempo quando o Flamengo apenas empatava com o Cusco, em casa, pela última rodada do grupo da Libertadores. Naquela altura, o técnico Leonardo Jardim já o havia colocado em campo junto com Samuel Lino nos lugares dos apagados Saúl e De La Cruz. Tudo para tentar evitar um tropeço, que seria um vexame. Afinal, se o time tropeçasse, perderia a chance de terminar em primeiro lugar geral da fase de grupos da Libertadores. E confirmaria uma fase ruim do time milionário do futebol sul-americano, que vinha de eliminação na Copa do Brasil e de uma derrota por 3 a 0 em casa para o arquirrival Palmeiras no Maracanã.

Pois bem, Paquetá, apesar de um erro de passe inacreditável, logo começou a centralizar as jogadas, ajustar o meio de campo e se tornar peça importante na reação do time, que enfim fez dois gols com Bruno Henrique. Aos 45 da etapa final, já nos acréscimos, Paquetá fez o seu gol, fechando o placar em3 a0 3 a 0. Poderia ser 4, se sua função não fosse (bem) anulada nos contra-ataques.

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No fim da partida, Paquetá comentou sobre a vitória e a quase certeza do primeiro lugar geral:

“Vencer é sempre importante. A gente sabia que tinha que tentar atingir uma marca de terminar em primeiro lugar, isso é uma vantagem, e a gente conquistou isso”.

Para lembrar, o Flamengo somente não terminará em primeiro lugar geral se outros dois times que no momento lideram seus grupos conseguirem goleadas fora de casa nesta quarta-feira. O Rosario precisará de quatro gols sobre o Independiente del Valle. E o Rivadavia precisará fazer seis gols sobre o Bolívar.

Uma emoção sempre marcar pelo Flamengo. As coisas têm acontecido bem, o time tem jogado bem, apesar da derrota para o Palmeiras, mas contra o Verdão todos sabem da dificuldade de jogar com um jogador a menos. A gente virou a chave e venceu hoje.”

Paquetá rumo à Copa

Paquetá será um dos muitos desfalques do Flamengo para o jogo de sábado contra o Coritiba. Afinal, ele é um dos quatro jogadores convocados do Flamengo para a Copa do Mundo de seleções (há outros cinco que defenderam Uruguai, Colômbia ou Equador). E no sábado tem mais um jogo. Mesmo fora, ele disse que estará na torcida pelos companheiros.

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