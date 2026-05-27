Torcida do Flamengo não poupa Carrascal

No jogo desta quarta-feira,26/5, contra o Cusco, a torcida do Flamengo fez muitas manifestações criticando o time, e principalmente o colombiano Carrascal. O jogador, que nesta semana está se apresentando para a seleção da Colômbia rumo à Copa do Mundo, virou alvo principal das reclamações. Não por acaso: sua expulsão contra o Palmeiras, no sábado passado, pelo Brasileirão. Afinal, em um lance imprudente, entrou de pé alto no goleiro Murilo. Naquela altura, o Flamengo massacrava o Palmeiras e, apesar do 0 a 0, dava indícios de que logo faria um gol no Verdão, tamanha a dominância diante do maior rival em pleno Maracanã. Carrascal levou o vermelho aos 21 do primeiro tempo. O resultado foi que, com um a menos, o time levou de 3 a 0, a primeira derrota em 16 jogos contra o Palmeiras em Brasileirão (desde 2017).

A reclamação também teve a ver com o extracampo do jogador. Carrascal fez uma festa no dia seguinte à derrota que levou o Palmeiras aos 38 pontos, disparando na frente, já que o Flamengo parou nos 31 pontos (com um jogo a menos).

Carrascal ficou no banco e foi sonoramente vaiado quando começou a aquecer com os companheiros no segundo tempo.

“O Carrascal, vai se f…, o meu Flamengo não precisa de você.”

O colombiano não entrou em campo. Foi até bom para ele, pois provavelmente seria vaiado a cada toque na bola. Vai ser difícil recuperar a confiança da torcida, já que além de tudo soma três expulsões em 2026 em jogos de altíssima relevância, como foi o duelo com o Palmeiras.

Mas não foi apenas Carrascal …

Vale citar que a torcida do Flamengo antes do jogo e no intervalo não poupou a equipe, gritando “não é mole não, tem que ter disposição”.

“Vergonha, vergonha, time sem vergonha.”

As vaias não foram maiores por dois motivos: o público, para padrões do Flamengo, foi baixo — apenas 34.790 presentes — e, claro, com três gols nos últimos dez minutos e vitória por 3 a 0, não havia muito motivo para vaias ao fim do jogo. Exceto para um personagem: Carrascal

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