Nove dos 11 titulares de 2022, seguem no Brasil para a Copa do Mundo de 2026

A Seleção Brasileira inicia nesta quarta-feira (27/5), na Granja Comary, a preparação para a Copa do Mundo com um elenco que une renovação e experiência. Entre os convocados de Carlo Ancelotti, a base do Brasil que disputou o Mundial do Catar segue como principal referência para a caminhada em busca do hexacampeonato.

Afinal, dos 11 titulares da derrota para a Croácia nas quartas de final da Copa de 2022, nove permanecem no grupo atual. São eles: Alisson, Danilo, Marquinhos, Alex Sandro, Casemiro, Lucas Paquetá, Neymar, Raphinha e Vinícius Júnior.

As únicas ausências entre os titulares de quatro anos atrás são Thiago Silva e Richarlison, que ficaram fora da nova convocação.

Além deles, outros atletas que estavam no banco no Catar também retornam ao grupo para a nova tentativa mundialista. São os casos de Gabriel Martinelli, Weverton, Ederson, Bremer, Fabinho e Bruno Guimarães.

Contudo, apesar da forte presença de remanescentes, a tendência é de mudanças importantes no time titular do Brasil. Aliás, Ancelotti comandará sua primeira sequência de treinamentos em Teresópolis e deve começar a desenhar a nova formação ideal para o Mundial.

A primeira oportunidade de observar essa nova cara da Seleção será no amistoso contra o Panamá, marcado para domingo (31/5), às 18h30, no Maracanã. A partida servirá como despedida oficial da torcida brasileira antes da viagem para os Estados Unidos.

Entre mudanças táticas e novas ideias, o Brasil chega ao novo ciclo carregando um trunfo importante: a experiência de quem já viveu a pressão de uma Copa do Mundo.

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