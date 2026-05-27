Palmeiras de Abel enfrenta situação incomum na Libertadores; veja os cenários

Sob a batuta do técnico Abel Ferreira, o Palmeiras sempre figurou entre as três melhores campanhas da primeira fase da Libertadores. Contudo, desta vez, o comandante enfrenta uma situação incomum ao chegar à última rodada da fase de grupos em segundo lugar e ainda sem a classificação matematicamente garantida. A equipe paulista depende apenas de si para avançar, porém precisa de uma combinação para ficar em primeiro.

No momento, o Alviverde soma apenas 8 pontos em cinco partidas e só poderá chegar aos 11. Nesta quinta-feira (28), às 19h (de Brasília), diante do Junior Barranquilla-COL, no Allianz Parque. Com apenas um empate, os comandados do treinador português garantem a vaga nas oitavas, entretanto um tropeço pode colocar tudo a perder.

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Afinal, o Cerro Porteño-PAR, líder do Grupo F com 10 pontos, mede forças com o Sporting Cristal-PER, que tem 6. Para ficar em primeiro, o time paulista necessita vencer e torcer por um tropeço da equipe paraguaia para ficar em primeiro. No entanto, se perder e ver os Los Cerveceros assegurarem os três pontos, o Palmeiras será eliminado.

Vale lembrar que o Verdão busca sua décima classificação consecutiva às oitavas de final da Libertadores. Isso porque a última vez em que o time paulista deixou a competição na fase de grupos foi em 2016, quando enfrentou Rosário Central, da Argentina, e os uruguaios Nacional e River Plate.

Caminho pode ser mais complicado

Diferentemente das últimas cinco temporadas, o Palmeiras chega à última rodada da fase de grupos em segundo. Caso avance nesta posição, a equipe cairá no pote 2 do sorteio e terá que enfrentar qualquer líder de grupos nas oitavas de final, inclusive brasileiros (Flamengo e Corinthians).

Dessa forma, atualmente, Flamengo, Coquimbo Unido, Independiente Rivadavia, Universidad Católica, Corinthians, Cerro Porteño, LDU e Rosario Central lideram os respectivos grupos. Além disso, o Cruzeiro está em segundo na chave do time chileno e ainda tem chance de encerrar a primeira fase também na primeira colocação. Mirassol ficou em segundo e o Fluminense ainda tem chance.

Campanhas na primeira fase da Libertadores com Abel Ferreira

2021: 15 pontos (2ª melhor campanha geral)

2022: 18 pontos (Melhor campanha geral)

2023: 15 pontos (Melhor campanha geral)

2024: 14 pontos (3ª melhor campanha geral)

2025: 18 pontos (Melhor campanha geral)

2026: 8 pontos (2º lugar do grupo, restando um jogo)

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