Neymar, do Santos, reage ao ser questionado sobre edema: “Problema do quê?”

Na véspera de sua apresentação junto à Seleção Brasileira, Neymar esteve na Vila Belmiro e assistiu à vitória do Santos por 3 a 0 sobre o Deportivo Cuenca, do Equador, que resultou na classificação aos playoffs da Sul-Americana. Assim, após acompanhar o jogo com Rodrygo, do Real Madrid, o atacante foi cercado por jornalistas na saída do estádio.
Dessa forma, a principal dúvida é sobre a condição física do camisa 10, que se recupera de um edema na panturrilha direita semanas antes da Copa do Mundo. O clube paulista, então, trata o problema como um inchaço de menos de 2 milímetros, algo que fez com que o jogador ficasse de fora dos trabalhos no CT Rei Pelé.
“Está aqui, inteira!”, disse Neymar, sobre sua panturrilha.
“Problema do quê?”, emendou, sobre futuro na Copa do Mundo.
Condição física para a Copa do Mundo
No momento, o Peixe garante que o jogador tem boas condições de disputar a Copa do Mundo, nos Estados Unidos, México e Canadá. Nesse sentido, no entendimento do Alvinegro Praiano, o inchaço é de um edema de grau 2, com tempo de 10 dias de retorno aos gramados.
“Neymar está melhorando dia a dia. Dia a dia. Se apresenta amanhã e agora é lá com o Rodrigo Lasmar (médico da Seleção). Ele fez o tratamento todo dele aqui, está melhor dia a dia. Deve faltar um pouco, e lá termina esse pouco que falta”, disse o técnico Cuca, em entrevista coletiva.
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