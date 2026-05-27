Com Memphis, Holanda divulga lista de convocados para a Copa do Mundo

A Holanda divulgou, nesta quarta-feira (27), a lista de 26 nomes para a Copa do Mundo de 2026. Assim, o técnico Ronald Koeman anunciou a lista com a presença de Memphis Depay, do Corinthians, que estará em seu terceiro Mundial, depois de marcar presença nas edições do Brasil, em 2014, e do Qatar, em 2022.
Vice-campeã em três edições, a seleção tentará conquistar seu primeiro título. Em 2022, eles deixaram a competição após a eliminação para a Argentina nas quartas de final, nos pênaltis. Na Eurocopa de 2024, os comandados de Koeman chegaram à semifinal.
Dessa forma, a Holanda está no Grupo F da Copa do Mundo, ao lado de Japão, Suécia e Tunísia. A estreia é no dia 14 de junho contra a seleção japonesa, às 17h ( de Brasília). O Grupo F cruza com a chave do Brasil. Afinal, o líder da chave de um enfrenta o vice-líder do outro no primeiro mata-mata. Diante disso, os holandeses podem ser os primeiros adversários da seleção brasileira na fase eliminatória.
Por fim, a Copa do Mundo 2026 ocorre nos Estados Unidos, Canadá e México. Com 104 jogos ao todo, a estreia da competição está marcada para o dia 11 de junho, no duelo entre México e África do Sul, no Estádio Azteca. O mata-mata começará no dia 28 de junho, enquanto a final será no dia 19 de julho, no Estádio MetLife.
Confira a lista de convocados
Goleiros: Mark Flekken (Bayer Leverkusen), Robin Roefs (Sunderland),Bart Verbruggen (Brighton);
Defensores: Nathan Aké (Manchester City), Virgil van Dijk (Liverpool), Denzel Dumfries (Inter de Milão), Jorrel Hato (Chelsea), Jan Paul van Hecke (Brighton), Jurriën Timber (Arsenal), Micky van de Ven (Tottenham);
Meio-campistas: Ryan Gravenberch (Liverpool), Frenkie de Jong (Barcelona), Teun Koopmeiners (Juventus), Tijjani Reijnders (Manchester City), Marten de Roon (Atalanta), Guus Til (PSV), Quinten Timber (Olympique de Marselha), Mats Wieffer (Brighton);
Atacantes: Memphis Depay (Corinthians), Brian Brobbey (Sunderland), Cody Gakpo (Liverpool), Justin Kluivert (Bournemouth), Noa Lang (Galatasaray), Donyell Malen (Roma), Crysencio Summerville (West Ham), Wout Weghorst (Ajax).
