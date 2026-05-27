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Jogada10
Camisas da Champions vão a leilão e brasileiro lidera arrecadação
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Jogada10
Publicado às 10h08 de 27/05/2026
Camisas da Champions vão a leilão e brasileiro lidera arrecadação -
Jogada10
Itens usados por jogadores de Arsenal e PSG nas semifinais movimentaram centenas de milhares de reais no mercado de colecionáveis
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