Veja do que o Flamengo precisa para ter melhor campanha geral na fase de grupos da Libertadores

O Flamengo derrotou o Cusco por 3 a 0 na noite de terça-feira (26/5) e chegou aos 16 pontos na fase de grupos da Libertadores. Com 88% de aproveitamento, o atual campeão da competição sonha em garantir o primeiro lugar geral nesta edição do torneio. Apenas outros dois clubes, que entram em campo nesta quarta (27/5), podem tirar o posto tão almejado pelo Rubro-Negro.

Os dois concorrentes do Flamengo pelo 1º lugar geral da fase de grupos são o Rosario Central e o Idependiente Rivadavia. Os times argentinos têm 13 pontos e chegam aos 16 em caso de vitória no encerramento da atual fase do torneio. Caso os resultados aconteçam, o saldo de gols será o fator determinante para definir a classificação geral da Libertadores.

O Rosario Central, que tem o craque Di Maria no elenco, viaja até o Equador para enfrentar o Independiente Del Valle às 19h (de Brasília). A equipe argentina tem nove gols marcados e ainda não teve a defesa vazada na competição. Para ultrapassar o Flamengo, o clube, que está no Grupo H precisa golear os rivais por quatro gols de diferença.

O Idependiente Rivadavia, que está no grupo do Fluminense, também joga fora de casa. Os líderes do Grupo C encaram o Bolívar às 21h30 (de Brasília) em Santa Cruz da la Sierra, na Bolívia, e precisam derrotar os adversários por cinco gols de diferença para empatar em saldo com o Flamengo na competição. Caso o resultado aconteça, o time argentino supera o brasileiro no segundo critério de desempate, que é o número de gols marcados no torneio.

Leonardo Jardim celebra possibilidade de comandar o Flamengo em melhor campanha da história do clube

Após a vitória sobre o Cusco, o treinador Leonardo Jardim falou com a imprensa sobre as chances de ser o comandante da melhor campanha da história do Flamengo na competição.

“A melhor campanha do Flamengo foi em 1984; a segunda melhor em 2022, mas não foi primeiro lugar. Se os adversários não ganharem por quatro (no caso do Rosário sobre o Del Valle) ou seis gols (no caso do Rivadávia sobre o Bolívar) , vamos fazer a melhor campanha geral”, disse.

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