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Em recuperação, Yamal acelera tratamento para jogar estreia da Espanha na Copa

Em recuperação, Yamal acelera tratamento para jogar estreia da Espanha na Copa
Em recuperação, Yamal acelera tratamento para jogar estreia da Espanha na Copa -

Um dos principais nomes da convocação da Espanha para a Copa do Mundo, Lamine Yamal segue em processo de recuperação e corre contra o tempo para atuar na estreia do torneio. De acordo com o jornal “AS”, o atacante do Barcelona trabalha para reunir condições físicas de entrar em campo diante de Cabo Verde, no dia 15 de junho.

Vale lembrar que o atleta sofreu uma lesão muscular na coxa esquerda durante a partida contra o Celta de Vigo, em 22 de abril. Desde então, , iniciou um processo gradual de recuperação, com repouso absoluto para atividades na academia e, em seguida, trabalhos no campo.

Ainda de acordo com o periódico espanhol, profissionais acompanham de perto a recuperação do atacante, que esbanja confiança em atuar pelo menos alguns minutos na estreia pelo Mundial. Caso não se recupere a tempo, a tendência é que fique à disposição para o duelo com a Arábia Saudita.

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