Em recuperação, Yamal acelera tratamento para jogar estreia da Espanha na Copa

Um dos principais nomes da convocação da Espanha para a Copa do Mundo, Lamine Yamal segue em processo de recuperação e corre contra o tempo para atuar na estreia do torneio. De acordo com o jornal “AS”, o atacante do Barcelona trabalha para reunir condições físicas de entrar em campo diante de Cabo Verde, no dia 15 de junho.
Vale lembrar que o atleta sofreu uma lesão muscular na coxa esquerda durante a partida contra o Celta de Vigo, em 22 de abril. Desde então, , iniciou um processo gradual de recuperação, com repouso absoluto para atividades na academia e, em seguida, trabalhos no campo.
Ainda de acordo com o periódico espanhol, profissionais acompanham de perto a recuperação do atacante, que esbanja confiança em atuar pelo menos alguns minutos na estreia pelo Mundial. Caso não se recupere a tempo, a tendência é que fique à disposição para o duelo com a Arábia Saudita.
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