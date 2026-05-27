Em recuperação, Yamal acelera tratamento para jogar estreia da Espanha na Copa

Um dos principais nomes da convocação da Espanha para a Copa do Mundo, Lamine Yamal segue em processo de recuperação e corre contra o tempo para atuar na estreia do torneio. De acordo com o jornal “AS”, o atacante do Barcelona trabalha para reunir condições físicas de entrar em campo diante de Cabo Verde, no dia 15 de junho.

Vale lembrar que o atleta sofreu uma lesão muscular na coxa esquerda durante a partida contra o Celta de Vigo, em 22 de abril. Desde então, , iniciou um processo gradual de recuperação, com repouso absoluto para atividades na academia e, em seguida, trabalhos no campo.

Ainda de acordo com o periódico espanhol, profissionais acompanham de perto a recuperação do atacante, que esbanja confiança em atuar pelo menos alguns minutos na estreia pelo Mundial. Caso não se recupere a tempo, a tendência é que fique à disposição para o duelo com a Arábia Saudita.

Os atletas da Espanha se apresentarão no dia 30 de maio no CT Cidade do Futebol, em Las Rozas, ainda sem Yamal. Antes do Mundial, os espanhóis farão dois amistosos. No dia 4 de junho, contra o Iraque, na Espanha, e no dia 8 de junho contra o Peru, no México. Por fim, Nico Williams (Athletic Club) passou por avaliações físicas nos últimos dias após desgaste acumulado na reta final da temporada europeia. No entanto, a situação do atacante não preocupa a comissão técnica espanhola.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.