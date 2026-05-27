EDIÇÃO DIGITAL
O jornal mais irreverente do Rio direto no seu computador, celular e tablet.
Acesse já!
Últimas notícias
Geral
Polícia
De responsa
Mundo e Tecnologia
Saúde
Imóveis
Alô Comunidade
Esportes
Botafogo
Flamengo
Fluminense
Vasco
Celebridades e TV
Home
Carnaval
ASSINE JÁ!
Home
Últimas notícias
Horóscopo
Carnaval
Esportes
Celebridades & TV
Gata da Hora
buscar
Jogada10
Antes da Copa, Vini Jr reúne amigos em mansão no Rio
Por
Jogada10
Publicado às 10h30 de 27/05/2026
Antes da Copa, Vini Jr reúne amigos em mansão no Rio -
Jogada10
Atacante reuniu famosos e amigos em mansão na Barra da Tijuca antes de iniciar preparação com a Seleção Brasileira para a Copa do Mundo
As mais lidas
Recomendadas