Bragantino x Carabobo: onde assistir, escalações e arbitragem

Em duelo de cunho decisivo por vaga na sequência da Sul-Americana, Bragantino e Carabobo se enfrentam nesta quarta-feira (27), em Bragança Paulista, pela sexta rodada do Grupo H.

Onde assistir

O compromisso que ocorre às 21h30 (de Brasília), no estádio Cícero de Souza Marques, tem transmissão pela ESPN 4e pelo serviço de streaming Disney+.

Como chega o Bragantino

Em terceiro lugar do grupo, com sete pontos, o Massa Bruta precisa vencer para se classificar ao playoff da Sula. Por conta disso, o técnico Vagner Mancini vai usar os nomes considerados como titulares para o confronto que determinará a continuidade ou não do calendário continental em 2026.

Como chega o Carabobo

A equipe da Venezuela ocupa a segunda colocação, tendo nove unidades, e depende apenas das próprias forças para se classificar. Os comandados de Daniel Farías, inclusive, tem a chance de passar até mesmo na liderança da chave. Para isso, precisaria ganhar do Braga e torcer por uma derrota do River Plate (atual primeiro colocado, com 11 pontos) para o Blooming, lanterna, com somente um ponto em 15 disputados.

Prováveis times de Bragantino e Carabobo

Bragantino

Cleiton; Sant’Anna, Alix Vinícius, Gustavo Marques e Juninho Capixaba; Gabriel, Eric Ramires e Rodriguinho; Herrera, Henry Mosquera e Isidro Pitta. Técnico: Vagner Mancini

Carabobo

Bruera; Alexander Gonzalez, Neira e Aponte; Berríos, Castillo, Nunez e Fuentes; Tortolero, Ramírez e Pérez. Técnico: Daniel Farías.



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