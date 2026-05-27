STJD marca julgamento que envolve Flamengo, Palmeiras, Jardim, Carrascal e Paulinho

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva divulgou, nesta terça-feira (26), a data do julgamento sobre os fatos ocorridos na vitória do Palmeiras por 3 a 0 sobre o Flamengo, no Maracanã, pelo Brasileirão. Assim, a Quarta Comissão Disciplinar irá analisar o processo nesta quinta-feira (28), a partir das 10h.

Dessa forma, o Tribunal irá analisar os dois clubes, assim como Carrascal, o técnico Leonardo Jardim, Paulinho e Fernando Munhoz, massagista do time rubro-negro.

Vale lembrar que o meio-campista colombiano recebeu um cartão vermelho por acertar o rosto de Murilo. A denúncia da Procuradoria do STJD é com base no artigo 254 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que configura conduta violenta. O jogador, portanto, pode pegar de um a seis jogos de suspensão.

Além disso, o treinador Leonardo Jardim virou réu por causa das críticas à arbitragem na entrevista coletiva. O Tribunal o enquadrou como reclamação desrespeitosa, no artigo 258, inciso II, do CBJD. A punição pode ir de um a seis jogos de gancho.

Já Paulinho recebeu a denúncia por causa da comemoração de seu gol, o terceiro do Alviverde. A Procuradoria entendeu que o gesto foi provocativo e o enquadrou no artigo 258-A, que pode causar punição de dois a seis jogos. O camisa 10 ainda pode ser enquadrado no artigo 258, por conduta contrária à ética, com suspensão de uma a seis partidas.

Além deles, o Tribunal enquadrou Fernando Munhoz, massagista do Flamengo por ter ameaçado a equipe de arbitragem no intervalo de jogo no Maracanã. De acordo com a Procuradoria, o profissional teria dito “você não sai daqui vivo” e pode receber uma multa de até R$ 100 mil, além de suspensão de 30 a 120 dias. Clubes também podem ser punidos Além dos profissionais, o Flamengo responderá pelo arremesso em direção aos integrantes da delegação do Palmeiras, na entrada de seguranças contratados, além de integrantes do estafe. A denúncia pode gerar multa de até R$ 100 mil. Por fim, os dois clubes também responderão pelo tumulto depois do terceiro gol. Ambos podem receber multas de até R$ 20 mil.

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