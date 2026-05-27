Filipe Luís é favorito para assumir o Bayer Leverkusen, diz jornal

Fora do mercado desde a demissão do Flamengo em março, Filipe Luís entrou na mira do Futebol Alemão. De acordo com a SkySports, o ex-treinador do Rubro-Negro é o nome favorito da diretoria do Bayer Leverkusen para substituir Kasper Hjulmand.

De acordo com os jornalistas Florian Plettenberg, Patrick Berger & Marlon Irlbacher, as negociações estão já em curso. A dupla também aponta que o clube tem outras opções bem encaminhadas na lista. No entanto, o brasileiro é o preferido para assumir o clube alemão, que terminou a Bundesliga na 6ª posição, classificado para a Liga Europa.

Ainda segundo os jornalistas, a saída de Kasper Hjulmand só será anunciada quando o Bayer Leverkusen concluir suas negociações com um novo treinador. O dinamarquês substituiu Erik Ten Hag e tem contrato até junho de 2027. Sob seu comando, o Bayer Leverkusen teve 24 vitórias em 48 jogos.

Filipe Luís já foi alvo do Bayer Leverkusen quando era jogador

Em julho de 2025, o Bayer Leverkusen fez parte de sua pré-temporada no Rio de Janeiro e utilizou o CT do Flamengo como local de treinamento. Jogadores da equipe alemã também disputaram um amistoso com o sub-20 do Rubro-Negro.

No Brasil, o diretor do Bayer Leverkusen, Simon Rolfes revelou que tentou contratar o brasileiro em 2019, quando ele ainda atuava pelo Atlético de Madrid. Poucos meses após a recusa, Filipe Luís se transferiu para o Flamengo e entrou para a história como jogador e treinador.

“Tenho uma boa conexão com o Filipe Luís, nós tentamos contratá-lo em 2019, quando ele estava no Atlético de Madrid, e desde então estamos sempre em contato. É muito interessante ver a transição que ele fez de jogador para treinador do Flamengo, com tanto sucesso. Pelo seu conhecimento de futebol e sua experiência em grandes times como Atlético e Chelsea, sim, eu vejo essa boa combinação. Ele é um cara muito ambicioso”, elogiou.

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