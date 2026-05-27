Veja quanto o São Paulo arrecadou com classificação na Sul-Americana

O São Paulo bateu o Boston River, nesta terça-feira (26), no Morumbis, por 2 a 0 e garantiu a vaga nas oitavas de final da Sul-Americana. Nesse sentido, com o resultado, o clube paulista chegou a 1,2 milhão de dólares (R$ 6,4 milhões) de premiação da Conmebol.

Dessa forma, na campanha, o Tricolor Paulista terminou a primeira fase na liderança do Grupo C. Além do Boston River, O’Higgins, que avançou aos playoffs, e Millonarios completaram a chave.

O clube, portanto, recebeu 300 mil dólares (R$ 1,5 milhão) pela participação na fase de grupos, 375 mil dólares (R$ 1,8 milhão) pelas três vitórias na competição e outros 600 mil dólares (R$ 3 milhões) pela vaga nas oitavas de final.

A Conmebol efetua o pagamento dos valores entre uma fase e outra do torneio. Diante disso, o São Paulo deve receber 675 mil dólares (R$ 3,4 milhões) nos próximos dias, com o restante vindo após as oitavas de final (previstas entre 11 e 20 de agosto).

Com isso, caso conquiste o título, o clube poderá arrecadar até 12,7 milhões de dólares (R$ 64,4 milhões). De acordo com o último balanço financeiro, o Tricolor possui uma dívida de R$ 858 milhões. Além disso, busca arrecadar, segundo a previsão, R$ 542,8 milhões com o futebol em 2026.

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