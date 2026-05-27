San Lorenzo aposta em ídolo para convencer Neymar a atuar na Argentina

O presidente interino do San Lorenzo, Sergio Costantino, surpreendeu ao afirmar que sonha com a contratação de Neymar, do Santos. De acordo com o dirigente, o intuito é usar o ex-meia Paulo Silas, ídolo da equipe argentina, para convencer o camisa 10 do Peixe a defender as cores do clube argentino, ainda mais depois da repercussão da ida do atleta ao país no confronto entre os times pela Sul-Americana.

A entrevista à TNT Sports repercutiu em jornais locais, como o “Olé”. O periódico trouxe a seguinte manchete sobre a possível negociação: “Bomba no San Lorenzo: ídolo quer tentar Neymar”.

Ainda segundo Sergio Costantino, Paulo Silas se colocou à disposição para intermediar uma possível aproximação com Neymar. Vale lembrar que o contrato do craque vai até dia 31 de dezembro de 2026.

“Assisti ao jogo no Brasil com o Paulo, e ele me disse que se encarregaria de convencer o Neymar. Seria uma honra para nós. Precisamos conversar, mas talvez sejam as ideias malucas que façam a diferença”, afirmou o presidente do San Lorenzo, em entrevista reproduzida pelo Olé.

No empate entre Santos e San Lorenzo pela Sul-Americana, em Buenos Aires, o brasileiro recebeu o carinho da torcida e dos jogadores rivais. Além disso, contou com a presença de alguns argentinos no hotel e ganhou camisa do Boca Juniors de Ander Herrera. Galoppo, atleta do River Plate, também foi visitá-lo.