Gigante esportiva reúne astros do futebol, música e moda em campanha global para a Copa

A Nike lançou a campanha “12 Weeks of Football”, iniciativa que busca aproximar os universos do futebol, da moda e da cultura pop enquanto aquece o mercado para a Copa do Mundo de 2026. Dessa forma, a marca reuniu atletas, ex-jogadores e celebridades do entretenimento em uma série de imagens produzidas com estética vintage.

Além disso, a empresa optou por substituir os tradicionais filmes publicitários por registros em formato Polaroid. Com isso, a campanha passou a apostar em uma comunicação mais nostálgica e visualmente conectada ao universo lifestyle, ampliando o alcance para diferentes públicos.

Entre os principais nomes ligados ao futebol aparecem Kylian Mbappé, Cristiano Ronaldo e Ronaldinho Gaúcho. Os três representam diferentes gerações do esporte e, ao mesmo tempo, reforçam a proposta da campanha de unir desempenho esportivo, influência cultural e presença global.

A iniciativa também reúne outras estrelas do cenário esportivo internacional. Entre elas estão o brasileiro Estêvão, Erling Haaland, Bruno Fernandes, Jamal Musiala, além da ex-tenista Serena Williams e do astro da NBA LeBron James. Consequentemente, a ação amplia a conexão entre diferentes modalidades esportivas e o entretenimento mundial.

Por outro lado, a campanha não ficou restrita apenas ao esporte. A marca também incluiu personalidades da música e da moda, como Kim Kardashian, o rapper Travis Scott e Lisa, integrante do grupo sul-coreano BLACKPINK. Dessa maneira, a estratégia busca atingir públicos que acompanham tendências culturais além do futebol.

Segundo informações divulgadas pela imprensa especializada, a “12 Weeks of Football” ainda servirá como plataforma para futuros lançamentos e colaborações com marcas de moda e lifestyle, entre elas Jacquemus, Patta e NOCTA. Assim, a Nike transforma a Copa do Mundo em uma grande vitrine global de comportamento, entretenimento e moda.

Nike aposta em visual clássico no uniforme da Seleção Brasileira para a Copa de 2026

A Nike aposta em um visual mais clássico no uniforme número 1 da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 2026. Dessa forma, a marca resgata a tradicional camisa amarela com o tom “Canary”, criado em homenagem ao Brasil e bastante ligado à identidade histórica da Seleção.

Além disso, o modelo reforça elementos tradicionais do futebol brasileiro e mantém a proposta de unir nostalgia e modernidade para o Mundial disputado nos Estados Unidos, México e Canadá. Assim, a fornecedora mantém o foco na conexão entre tradição, história e apelo comercial global.

Na Copa do Mundo, o Brasil integra o Grupo C e estreia no dia 13 de junho contra o Marrocos, em Nova Jersey, às 19h (de Brasília). Na sequência, a Seleção encara o Haiti no dia 19, na Filadélfia, às 22h (de Brasília). Por fim, a equipe fecha a fase de grupos diante da Escócia, no dia 24, em Miami, também às 19h (de Brasília).

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