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STJD multa Vasco por arremesso de copos em Renato Gaúcho

STJD multa Vasco por arremesso de copos em Renato Gaúcho
STJD multa Vasco por arremesso de copos em Renato Gaúcho -

Na manhã desta quarta-feira (27/5), a 2ª Comissão Disciplinar do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) multou o Vasco em R$ 15 mil pelo arremesso de copos em direção ao treinador Renato Gaúcho na derrota por 3 a 0 diante do Bragantino, em São Januário.

O episódio aconteceu no último domingo (24/5), por volta dos 32 minutos do segundo tempo. O árbitro Fernando Antônio Mendes de Salles Nascimento Filho relatou o caso na súmula do jogo. A procuradoria denunciou o clube no Artigo 213, incluso III do CBJD (Código Brasileiro de Justiça Desportiva).

Na sessão, o auditor Dr. José Luiz Cavalcanti Ferreira de Souza ressaltou a reincidência do Vasco, que recebeu quatro multas por infringir o Artigo 213 em 2025. O relator do processou indicou uma multa no valor de R$ 20 mil. A defesa do Vasco argumentou que o clube toma medidas para evitar que os episódios se repitam e pediu uma redução no valor da multa, que foi acatada pela maioria de votos.

Renato Gaúcho não participou de coletiva após derrota

A ira da torcida cruz-maltina começou logo após o segundo gol do Bragantino, aos 15′ do segundo tempo. O clima ficou ainda mais hostil após o terceiro gol, aos 32′, com falha grotesca de Saldívia, improvisado por Renato na lateral-direita. Assim, debaixo de coro de “Ei, Renato, vai tomar ** **”, o treinador se voltou para a arquibancada e fez gestos irônicos. A partir daí, torcedores arremessaram copos na área técnica, com um deles acertando o comandante, que não concedeu entrevista coletiva após a derrota.

O embate tornou a acontecer ao apito final, quando a torcida atirou mais copos durante a caminhada do técnico para o vestiário. Renato, por sua vez, voltou a ser irônico, fazendo sinal de positivo com a mão direita. O treinador não participou da entrevista coletiva após o jogo.

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