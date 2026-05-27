Com Neymar, Seleção se apresenta na Granja Comary e inicia preparação para a Copa

Os convocados da Seleção Brasileira começaram a se apresentar na manhã desta quarta-feira (27/5), na Granja Comary, para dar início a preparação para a Copa do Mundo. Ao todo, 23 atletas já estão em Teresópolis, além de Carlo Ancelotti, Rodrigo Caetano e Cícero Souza, técnico e diretoes do Brasil.
Na primeira leva, chegaram Alisson, Bremer, Casemiro, Danilo Santos, Endrick, Ibañez, Igor Thiago, Léo Pereira, Luiz Henrique e Rayan. Depois, Ederson, Weverton, Alex Sandro, Danilo, Douglas Santos, Wesley, Bruno Guimarães, Fabinho, Lucas Paquetá, Matheus Cunha, Raphinha e Vini Jr se apresentaram. Por fim, Neymar foi o último a chegar na Granja Comary.
Gabriel Magalhães, Martinelli e Marquinhos, finalistas da Champions, são as a ausências, enquanto há expectativa para avaliação médica de Neymar. O camisa 10 do Santos sofreu uma lesão na panturrilha em partida diante do Coritiba, no último dia 17, e desde então está em tratamento.
Aliás, Neymar é o único jogador convocado que vai se apresentar sem estar em atividade. Diferente de Danilo e Lucas Paquetá, do Flamengo e Weverton do Grêmio. O trio jogou por suas respectivas equipes nesta terça-feira (26/5) e passarão por avaliação física antes de treinar com bola na Granja Comary.
Os ausentes finalistas da Champions se juntam ao elenco a partir da próxima segunda-feira (01/6), já em Nova Jersey, nos Estados Unidos. Aliás, por conta das baixas, a Seleção chamou dois jovens das categorias de base de Vasco e Botafogo para reforçarem os treinamentos.
Seleção faz amistos de despedida no Brasil
O Brasil fica em Teresópolis até o próximo sábado (30/5), quando desce para o Rio de Janeiro e se prepara para o amistoso contra o Panamá, domingo (31/5), no Maracanã. Será o jogo de despedida para o torcedor antes de embarcar para os Estados Unidos.
