Conmebol suspende atleta do Palmeiras por gesto durante protesto contra racismo

A Comissão Disciplinar da Conmebol suspendeu o atacante Eduardo Conceição, da seleção brasileira sub-17 e do Palmeiras, Afinal, a entidade enquadrou o jogador, suspenso por quatro meses, no artigo 149 do regulamento do Sul-Americano da categoria, disputado em abril. A informação é do portal “ge”.

Além disso, a decisão inclui uma solicitação à Fifa para que o gancho tenha efeito mundial. Isso pode afastar o atleta de todas as competições até o fim do período de suspensão. A CBF, por sua vez, entrou com um recurso para reverter a situação.

O jogador da base alviverde se envolveu em uma confusão com o meia Benítez, no triunfo do Brasil por 3 a 0 sobre a Argentina pelas quartas de final do torneio, disputado em abril, no Paraguai.

Na ocasião, o brasileiro acusou o rival argentino de racismo no segundo tempo. Contudo, o árbitro da partida, David Ojeda, não aplicou o protocolo antirracismo. Na sequência, quando marcou o terceiro gol da seleção, Conceição comemorou imitando um macaco em protesto.

A entidade também aplicou a punição ao meia Benítez, da Argentina, pelo mesmo artigo. Entretanto, de acordo com a imprensa argentina, a federação local também recorreu da punição. Por fim, o gancho pode afetar ambos durante a preparação para o Mundial Sub-17, que será disputado no Catar, em novembro.

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