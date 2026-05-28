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Conmebol suspende atleta do Palmeiras por gesto durante protesto contra racismo

Conmebol suspende atleta do Palmeiras por gesto durante protesto contra racismo
Conmebol suspende atleta do Palmeiras por gesto durante protesto contra racismo -

A Comissão Disciplinar da Conmebol suspendeu o atacante Eduardo Conceição, da seleção brasileira sub-17 e do Palmeiras, Afinal, a entidade enquadrou o jogador, suspenso por quatro meses, no artigo 149 do regulamento do Sul-Americano da categoria, disputado em abril. A informação é do portal “ge”.

Além disso, a decisão inclui uma solicitação à Fifa para que o gancho tenha efeito mundial. Isso pode afastar o atleta de todas as competições até o fim do período de suspensão. A CBF, por sua vez, entrou com um recurso para reverter a situação.

O jogador da base alviverde se envolveu em uma confusão com o meia Benítez, no triunfo do Brasil por 3 a 0 sobre a Argentina pelas quartas de final do torneio, disputado em abril, no Paraguai.

Na ocasião, o brasileiro acusou o rival argentino de racismo no segundo tempo. Contudo, o árbitro da partida, David Ojeda, não aplicou o protocolo antirracismo. Na sequência, quando marcou o terceiro gol da seleção, Conceição comemorou imitando um macaco em protesto.

A entidade também aplicou a punição ao meia Benítez, da Argentina, pelo mesmo artigo. Entretanto, de acordo com a imprensa argentina, a federação local também recorreu da punição. Por fim, o gancho pode afetar ambos durante a preparação para o Mundial Sub-17, que será disputado no Catar, em novembro.

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