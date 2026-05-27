Textor reaparece e reage à nota oficial do Botafogo: “Omitam meu nome”

Sem tantos holofotes desde quando o Tribunal Arbitral da Fundação Getúlio Vargas (FGV) o apeou do poder na SAF do Botafogo, John Textor resolveu aproveitar uma nota oficial do Glorioso para reaparecer e virar notícia. Nesta quarta-feira (27), o Godfather usou, então, o Instagram para comentar a divulgação oficial da saída do diretor da gestão esportiva Alessandro Brito.

No comunicado, aliás, o Botafogo afirma que a saída de Brito já tinha sido comunicada a Textor desde o mês passado.

“Discurso enganoso. Se não estão falando a verdade, omitam meu nome dos comunicados à imprensa. Esta é a segunda vez! Um comunicado oficial tenta enganar nossa família Botafogo com manipulação. A nova direção quer que acreditemos que a aquisição do clube por eles não gerou desconfiança e instabilidade entre os membros mais antigos da nossa família”, escreveu o ex-controlador da SAF.

Textor ainda busca retorno triunfante no Botafogo

Apesar ser carta fora do baralho, na visão de quem de fato está no comando do futebol e negociando a venda da SAF (o social do Botafogo), Textor ainda nutre esperança de voltar ao Botafogo. O bilionário da ensolarada Flórida se coloca como a melhor opção para o futuro do Mais Tradicional.

“Os botafoguenses são inteligentes o suficiente para saber que nossos gladiadores da SAF, que conquistaram nossos campeonatos, não se sentem confortáveis ​​com o controle do clube social. Não importa quantas pessoas boas você encontre em um clube social, o modelo não funciona. Todos nós sabemos disso. Se o clube social realmente se importa com os campeonatos, manterá a união da família. Já fiz as pazes com Ares sobre os próximos passos para o Botafogo. O acordo é bom. Agora o clube social só precisa dizer sim, e esta família permanecerá unida”, arrematou o antigo big boss.

Além de estar afastado do Botafogo, Textor também foi afastado por seus pares do controle da Eagle Football, rede multiclubes que inclui o clube carioca.

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