Candidato à presidência do Real descarta Mourinho e afirma ter outro técnico em mente

A eleição presidencial do Real Madrid se aproxima e envolve diretamente a vinda de José Mourinho, do Benfica. Afinal, em entrevista ao programa de rádio “Partidazo de COPE”, o candidato Enrique Riquelme afirmou que já tem um treinador encaminhado caso vença a disputa contra Florentino Pérez no dia 7 de junho e descartou o comandante português.

De acordo com Enrique Riquelme, Florentino não confirmou oficialmente ter um acordo com Mourinho para a próxima temporada. Além disso, o empresário teceu críticas à possibilidade da contratação em meio ao período eleitoral.

“Me parece ruim contratar alguém em meio a uma candidatura, obrigando o clube em meio a uma eleição. Ele (Florentino Pérez) não disse se tem ou não o Mourinho, mas me pareceria mal, fosse quem fosse”, disse Enrique Riquelme, que explicou já ter outro técnico acertado:

“Temos duas estrelas internacionais, um treinador e um diretor desportivo. Claro que os nomes serão conhecidos antes das eleições. Fechamos o treinador antes da candidatura. Não podemos explicar tudo, mas é um treinador com equipe e que nunca esteve no Real Madrid”, completou. Por fim, o Real Madrid anunciou a data da realização da nova eleição para a presidência do clube, algo que não acontecia desde 2006. O pleito será no dia 7 de junho, um domingo, das 9h às 20h (em Madri), no pavilhão de basquete do complexo esportivo do Real. A comissão eleitoral considerou válidas as duas candidaturas apresentadas: de Florentino Pérez e Enrique Riquelme.

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