Afastado pelo Fluminense, Ganso entra na mira de clubes da Série A, diz jonalista

O Fluminense divulgou, na última terça-feira (26/5), o afastamento de Paulo Henrique Ganso. A nota oficial do clube informa que a adoção da medida aconteceu após um pedido do próprio atleta. Nesta quarta-feira (27/5), o jornalista Bruno Andrade, da ESPN, informou quais clubes buscaram mais informações sobre o camisa 10 do Tricolor Carioca.

Segundo o jornalista, o Remo e o Santos já fizeram consultas ao staff do jogador de 36 anos. Ganso não atuou pelo clube paraense, mas é natural do estado e uma ida para o clube, que atualmente está na zona de rebaixamento do Brasileirão, proporcionaria uma volta ao seu local de origem. Com o clube paulista, o meia tem uma relação bastante forte, já que se profissionalizou e ganhou projeção no futebol vestindo a camisa do Peixe.

O São Paulo também demonstrou a possibilidade de avaliar a contratação de Ganso, que já atuou pelo clube paulista. No entanto, a comissão técnica e a diretoria ainda avaliam o nome do atleta internamente e nenhuma consulta ao staff do jogador foi realizada até o momento.

Ganso tem 12 partidas no Brasileirão e, se ultrapassar esse número, não poderá disputar a competição por nenhum outro clube da Série A. Em 2026, o camisa 10 disputou 22 jogos pelo Fluminense, sendo titular em apenas seis jogos.

Veja a nota oficial do Fluminense sobre o afastamento de Paulo Henrique Ganso

O meia Paulo Henrique Ganso não será relacionado nas duas próximas partidas do Fluminense. No início da semana o atleta informou a diretoria sobre o interesse de outro clube em sua contratação na janela do meio do ano. Em razão disso, o clube decidiu não relacionar o jogador para que tenha a tranquilidade e as condições necessárias para decidir seu futuro.





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