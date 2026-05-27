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Afastado pelo Fluminense, Ganso entra na mira de clubes da Série A, diz jonalista

Remo e o Santos já fizeram consultas ao staff do jogador

Afastado pelo Fluminense, Ganso entra na mira de clubes da Série A, diz jonalista
Afastado pelo Fluminense, Ganso entra na mira de clubes da Série A, diz jonalista -

O Fluminense divulgou, na última terça-feira (26/5), o afastamento de Paulo Henrique Ganso. A nota oficial do clube informa que a adoção da medida aconteceu após um pedido do próprio atleta. Nesta quarta-feira (27/5), o jornalista Bruno Andrade, da ESPN, informou quais clubes buscaram mais informações sobre o camisa 10 do Tricolor Carioca.

Segundo o jornalista, o Remo e o Santos já fizeram consultas ao staff do jogador de 36 anos. Ganso não atuou pelo clube paraense, mas é natural do estado e uma ida para o clube, que atualmente está na zona de rebaixamento do Brasileirão, proporcionaria uma volta ao seu local de origem. Com o clube paulista, o meia tem uma relação bastante forte, já que se profissionalizou e ganhou projeção no futebol vestindo a camisa do Peixe.

O São Paulo também demonstrou a possibilidade de avaliar a contratação de Ganso, que já atuou pelo clube paulista. No entanto, a comissão técnica e a diretoria ainda avaliam o nome do atleta internamente e nenhuma consulta ao staff do jogador foi realizada até o momento.

Ganso tem 12 partidas no Brasileirão e, se ultrapassar esse número, não poderá disputar a competição por nenhum outro clube da Série A. Em 2026, o camisa 10 disputou 22 jogos pelo Fluminense, sendo titular em apenas seis jogos.

Veja a nota oficial do Fluminense sobre o afastamento de Paulo Henrique Ganso

O meia Paulo Henrique Ganso não será relacionado nas duas próximas partidas do Fluminense. No início da semana o atleta informou a diretoria sobre o interesse de outro clube em sua contratação na janela do meio do ano. Em razão disso, o clube decidiu não relacionar o jogador para que tenha a tranquilidade e as condições necessárias para decidir seu futuro.

 

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