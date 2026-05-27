Allan, do Corinthians, destaca jogo da Libertadores: “Trazer decisões para casa”

Depois do triunfo sobre o Atlético-MG, pelo Brasileirão, o Corinthians volta suas atenções à Libertadores. Assim, os comandados do técnico Fernando Diniz medem forças com o Platense-ARG, nesta quarta-feira (27), às 21h30 (de Brasília), pela fase de grupos do torneio. O volante Allan analisou a importância da partida para a classificação geral, de olho em ficar entre os melhores primeiros colocados.

“Sabemos da importância do jogo para a classificação geral. Queremos trazer todas as decisões para dentro de casa, com apoio da nossa torcida. Isso será muito importante para chegarmos à final e, quem sabe, conquistarmos o título. O professor passou os pontos fortes e os mais vulneráveis do adversário. A preparação foi a melhor possível, agora é colocar em prática. Estamos preparados”, disse à CorinthiansTV.

Dessa forma, no momento, o Timão já garantiu uma vaga nas oitavas de final e ocupa a primeira colocação do Grupo E, com 11 pontos. Mesmo assim, tentará nesta última rodada figurar entre os melhores primeiros colocados no geral para decidir em casa a maioria dos mata-matas. O time argentino, por sua vez, soma 7, está em segundo e ainda tem chance de avançar.

No momento, Flamengo (16), Coquimbo Unido (10), Independiente Rivadavia (13), Universidad Católica (10), Corinthians (11), Cerro Porteño (10), LDU (12) e Rosrio Central (13) são os primeiros colocados de seus respectivos grupos.

O time do técnico Fernando Diniz pode contar com o retorno de Memphis Depay ao time titular. Por fim, o holandês teve seus primeiros minutos diante do Galo e está na lista do técnico Ronald Koeman para disputar a terceira Copa do Mundo de sua carreira.

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