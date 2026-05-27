Torcida volta a sonhar com o hexa em início de preparação da Seleção Brasileira

A Seleção Brasileira deu seu pontapé inicial visando a Copa do Mundo nesta quarta-feira (27/5), quando os jogadores começaram a se apresentar na Granja Comary para treinos, antes de viajar para os Estados Unidos. Contudo, junto com o foco, veio junto a festa do torcedor que compareceu no CT brasileiro para prestar apoio.

Contudo, entre a ansiedade e a expectativa, o torcedor brasileiro começa ver a empolgação para o hexa mais de perto. Em conversa ao J10, o adepto Patrick da Rocha Martins, de 30 anos, disse que não estava acreditando muito no título mundial. Mas com a aproximação da Copa, ele começou a acreditar mais.

“Então, sendo realista, eu estava um pouco desanimado. Mas a gente com aquele clima brasileiro, chegando perto da Copa, a gente já começa a acreditar, começa a confiar, colocar uma fé na Seleção que dá para chegar. Dá para buscar o Hexa”, disse Patrick.

Além disso, o autônomo também vê a necessidade da Seleção se aproximar mais do torcedor. Algo que se perdeu com o tempo.

“O desafio maior é tentar resgatar o torcedor para a seleção. Porque o que aconteceu durante esse tempo afastou a torcida um pouquinho da seleção, o apoio que eles tinham. Então eles têm que tentar resgatar esse amor, esse carinho de novo da torcida brasileira”, completou Patrick.

O Brasil fica em Teresópolis até o próximo sábado (30/5), quando desce para o Rio de Janeiro e se prepara para o amistoso contra o Panamá, domingo (31/5), no Maracanã. Será o jogo de despedida para o torcedor antes de embarcar para os Estados Unidos.

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