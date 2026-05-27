Caracas x Botafogo, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 17h30

Nesta quarta-feira (27/5), os já classificados para as próximas fases da Copa Sul-Americana e no aguardo do sorteio da próxima sexta-feira (29), Caracas e Botafogo se enfrentam, às 19h (horário de Brasília), no Estádio Olímpico da UCV, na capital da Venezuela. O duelo é válido pela sexta e última rodada do Grupo E da competição internacional. No confronto de ida, no Estádio Nilton Santos, os times empataram por 1 a 1.

A cobertura da Voz do Esporte começa com tudo, a partir das 17h30, trazendo todas as emoções assim que a bola rolar para esse jogaço. A narração fica por conta de Fellipo Sousa, que comanda a transmissão com muita energia e emoção.