Grêmio conhece cenário do playoff após empate em casa pela Sul-Americana

O Grêmio desperdiçou a chance de avançar diretamente às oitavas de final da Copa Sul-Americana. Na noite desta terça-feira (26), o Tricolor ficou no empate em 2 a 2 com o City Torque e terminou apenas na segunda colocação do Grupo F. Com isso, a equipe terá de disputar um playoff eliminatório logo após a pausa para a Copa do Mundo.

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Agora, o Imortal enfrentará um dos terceiros colocados da Libertadores em confronto valendo vaga nas oitavas. O cruzamento, entretanto, não será definido por sorteio. A Conmebol utiliza a campanha das equipes para montar os duelos, enquanto os melhores segundos colocados da Sul-Americana encaram os piores terceiros da Libertadores. O Tricolor ainda aguarda a conclusão da rodada para conhecer sua posição definitiva no ranking entre os classificados.

Rivais possíveis começam a surgir no radar gremista

Mesmo com o tropeço em casa, o Grêmio segue entre os clubes de melhor campanha da “Sula”. Caracas e Carabobo ainda podem ultrapassar a pontuação gremista, porém o time gaúcho deve terminar, no pior cenário, como o terceiro melhor segundo colocado da competição. Dessa maneira, o adversário tende a ser um rival teoricamente mais acessível, embora o cenário siga indefinido até quinta-feira.

Entre os terceiros colocados já confirmados na Libertadores aparecem clubes tradicionais do continente. Nacional-URU, Lanús e Independiente Medellín já sabem que disputarão o playoff, enquanto outros grupos seguem totalmente abertos. Fluminense, Cruzeiro, Boca Juniors, Palmeiras e Sporting Cristal ainda correm risco de terminar na terceira colocação. Portanto, o Grêmio monitora atentamente os resultados das últimas rodadas antes da definição oficial da Conmebol.

A atuação diante do City Torque também aumentou a cobrança sobre o trabalho de Luís Castro. O Grêmio precisava apenas de uma vitória simples dentro da Arena para confirmar o primeiro lugar. Contudo, voltou a apresentar dificuldades defensivas e perdeu a oportunidade de evitar um confronto extra no calendário. Além disso, a equipe chega pressionada para os últimos compromissos antes da paralisação da temporada.

Antes da parada para a Copa do Mundo, o Tricolor ainda terá mais uma partida pelo Brasileirão. No sábado (30), às 17h30, recebe o Corinthians, na Arena. Depois disso, o elenco entra em período de férias e retorna visando justamente ao playoff da Sul-Americana, marcado entre os dias 22 e 29 de julho. A competição continental, aliás, passa a ganhar peso ainda maior no planejamento gremista para o restante do ano.

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