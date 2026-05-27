Wanderson perde espaço com Artur Jorge e vira opção no Cruzeiro

Titular absoluto nas passagens de Leonardo Jardim e Tite pelo Cruzeiro, Wanderson vive um cenário completamente diferente sob o comando de Artur Jorge. O atacante perdeu espaço nas últimas semanas e atualmente aparece atrás de outros nomes no setor ofensivo da Raposa. Mesmo relacionado para as partidas, o camisa 11 nem sequer entrou em campo nos últimos quatro jogos.

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A mudança no cenário ficou evidente nas últimas escalações e escolhas feitas durante os jogos. Artur Jorge passou a priorizar atletas com características mais agressivas no 1 contra 1 e maior intensidade física. Desse modo, Bruno Rodrigues, Sinisterra, Keny Arroyo e Kaique Kenji ganharam preferência na rotação ofensiva, enquanto Wanderson caiu na hierarquia do elenco. Além disso, viu a concorrência aumentar diretamente nas pontas.

Ataque do Cruzeiro ganha nova configuração

Mesmo vindo de grave lesão, Marquinhos também voltou a receber oportunidades antes de Wanderson. Na partida contra o Goiás, pela Copa do Brasil, por exemplo, o atacante entrou nos minutos finais, enquanto o camisa 11 permaneceu no banco de reservas.

Contratado com alta expectativa, Wanderson ainda não conseguiu transformar sequência em números expressivos no Cabuloso. Até aqui, o atacante soma apenas dois gols em 61 partidas pelo clube. Ao longo de 2026, o desempenho abaixo do esperado passou a gerar pressão interna e externa, principalmente porque o setor ofensivo ganhou novas opções no elenco celeste.

Apesar disso, uma saída na próxima janela de transferências é considerada improvável. Wanderson já disputou 14 partidas no Brasileirão e, portanto, não pode defender outro clube da elite nacional nesta temporada. O atacante possui contrato com o Cruzeiro até dezembro de 2027 e segue nos planos da diretoria, embora atualmente ocupe posição secundária no elenco comandado por Artur Jorge.

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