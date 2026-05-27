Atlético x Puerto Cabello, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 17h30

Nesta quarta-feira (27/5), o Atlético recebe o Puerto Cabello, às 19h (de Brasília), na Arena MRV, pela última rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. O confronto vale diretamente a liderança do Grupo B e pode garantir vaga imediata nas oitavas de final da competição. O Galo chega pressionado após derrota no Brasileirão, enquanto os venezuelanos defendem a ponta da chave em Belo Horizonte.

A jornada esportiva da Voz do Esporte abre os trabalhos a partir das 17h30 para acompanhar este grande duelo. Bruno Scaciotti assume o microfone para narrar cada lance e ditar o ritmo da partida.