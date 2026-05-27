Santos fará intertemporada em Portugal e já tem primeiro amistoso definido

O Santos fará intertemporada durante a paralisação do calendário para a realização da Copa do Mundo. Nesse sentido, o clube paulista fará uma excursão para Portugal entre os dias 7 a 17 de julho.
Dessa forma, o Peixe fará, no dia 12 de julho, um amistoso confirmado contra o Vitória de Guimarães, no estádio Don Afonso Henriques. O intuito da partida é aprimorar a preparação para a volta do futebol brasileiro após o Mundial, dos Estados Unidos, México e Canadá.
Com exceção de Neymar, convocado pela seleção brasileira para o Mundial, o restante do elenco profissional está confirmado na viagem. Quem também deve ficar de fora é Zé Rafael, que está na lista de atletas que devem deixar o clube no meio do ano.
Após garantir a vaga nos playoffs da Sul-Americana, o Santos volta a campo para sua última partida antes da Copa. Será no sábado diante do Vitória, na vila Belmiro, às 20h (de Brasília), pela 18ª rodada do Campeonato Brasileira. A CBF alterou o horário desta partida. Em seguida, o elenco terá férias com a família antes da excursão para Portugal.
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