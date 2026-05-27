Flamengo e Alex Sandro têm acordo para renovação de contrato

O Flamengo e o lateral-esquerdo Alex Sandro chegaram a um acordo para a renovação de contrato. O atual vínculo do defensor com o Rubro-Negro vai até o fim de 2026 e as duas partes acertaram a extensão do compromisso por mais um ano. As informações são do jornalista Venê Casagrande, do SBT.

Aos 35 anos, o camisa 26 é titular absoluto no clube e vai disputar sua segunda Copa do Mundo pela seleção brasileira. De acordo com o jornalista, o Flamengo e o atleta só precisam assinar o contrato para oficializar a renovação.

O lateral-esquerdo passou por problemas musculares entre o segundo semestre de 2025 e o início de 2026 e enxerga uma redução no ritmo dos jogos e atividades com bons olhos. Na partida contra o Cusco, ele ficou no banco e não foi utilizado por Leonardo Jardim.

Alex Sandro chegou ao Rubro-Negro em 2024 e conquistou os títulos da Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, Supercopa do Brasil, além de dois campeonatos cariocas. Ao todo, são 77 jogos, com um gol e duas assistências pelo Rubro-Negro.

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