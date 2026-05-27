Botafogo define preço por Matheus Martins e Newton

Vivendo crise financeira, o Botafogo vê em alguns ativos do clube uma boa oportunidade para angariar fundos. Assim, o Glorioso já estipulou o preço de venda de dois de seus jogadores do elenco principal: Newton e Matheus Martins.

Segundo o “ge”, em publicação nesta quarta-feira (27/5), então, a equipe carioca firmou o valor do volante em 5 milhões de euros (cerca de R$ 29 milhões no câmbio atual) por 100% dos direitos econômicos. Já de acordo com o jornalista André Hernan, o São Paulo é um dos candidatos a tentar a contratação do jogador de 26 anos, que tem 17 partidas e um gol na atual temporada pelo Botafogo.

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Na última janela, Newton ficou perto de sair para o Santos por valores entre 3 e 3,5 milhões de euros (entre R$ 18,1 e 21,2 milhões na cotação da época) por 70% dos direitos. A negociação, porém, emperrou, com Newton permanecendo no Nilton Santos. O volante é considerado peça de elenco, sendo titular em 12 das 17 aparições em 2026.

Outro que pode deixar o Fogão após a Copa do Mundo é o atacante Matheus Martins. O jogador de 22 anos teve o preço estipulado em 8 milhões de euros (R$ 46 milhões na cotação atual), com times da Europa já de olho no jovem. Martins, aliás, está no Botafogo desde 2024, quando chegou oriundo do Watford (ING) por cerca de R$ 60 milhões. Ele realizou 81 partidas, com nove gols e duas assistências até aqui.

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