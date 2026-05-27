Craque da Coréia do Sul brinca com seca de gols: “Estou guardando para a Copa do Mundo”

Uma das principais estrelas da Copa do Mundo de 2026, Heung Min Son, atacante da Coreia do Sul, vai jogar a competição “em casa”. Atualmente jogador do Los Angeles FC, da Major League Soccer, liga de futebol dos Estados Unidos, o ex-Tottenham não vai precisar se adaptar aos campos norte-americanos durante o Mundial.

No entanto, apesar de já estar “acostumado” a jogar bola nos estádios dos Estados Unidos, Son não vive uma temporada tão boa. Mesmo sendo o principal jogador da Coreia do Sul e a esperança da seleção de fazer uma boa campanha, Son marcou apenas dois gols neste ano.

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Em entrevista para a agência Yonhap News, da Coreia do Sul, Son brincou com a falta de bolas na rede com o LAFC, na MLS. O atacante afirmou que os números baixos não incomodam, e que os gols estão guardados para a Copa do Mundo.

“Muitas pessoas estão preocupadas, mas eu só me preocupo se não estiver jogando bem. Não acho que seja o caso agora. Fisicamente, estou me sentindo muito bem. Em outras entrevistas, até brinquei dizendo que provavelmente estou guardando os gols para a Copa do Mundo”, disse o jogador.

Com a camisa da Coreia do Sul, Son disputou as últimas três Copas do Mundo, em 2014, 2018 e 2022. O atacante, inclusive, conta com gols na Copa do Mundo para chegar ao posto de maior artilheiro da história da seleção – atualmente, Son tem 54 gols e o líder, Bum Kun-Cha, tem 58 gols. Contudo, Son não vai colocar sua meta pessoal acima dos objetivos da seleção.

“Se eu colocar o time acima de tudo e pensar primeiro em como posso ajudar a equipe da melhor forma, os gols virão naturalmente. Foi assim que joguei durante toda a minha carreira, e essa mentalidade não vai mudar”, finalizou.

A Coréia do Sul está no Grupo A da Copa do Mundo, ao lado de África do Sul, México e República Tcheca. A estreia dos coreanos na Copa será no dia 11 de junho, diante dos Tchecos, em Guadalajara.

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