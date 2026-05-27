Internacional admite vendas e projeta saídas na próxima janela

O Internacional já admite internamente que precisará negociar jogadores na próxima janela de transferências para equilibrar as finanças do clube. A direção colorada trabalha com a necessidade de arrecadar cifras importantes até dezembro, último mês da atual gestão de Alessandro Barcellos. O planejamento financeiro prevê vendas relevantes ainda em 2026, enquanto o departamento de futebol também tenta manter o elenco competitivo para a sequência da temporada.

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Em entrevista após o sorteio das oitavas de final da Copa do Brasil na última terça (26), o presidente Alessandro Barcellos confirmou publicamente o cenário. Segundo o mandatário, o Colorado depende diretamente das negociações para manter o fluxo financeiro saudável até o encerramento do exercício. Além disso, o clube pretende utilizar parte dos valores arrecadados para buscar reforços pontuais no segundo semestre.

Bernabei e colombianos lideram lista de possíveis negociações

O clube gaúcho também observa com atenção a valorização dos jovens da base. O meia-atacante Allex, de apenas 20 anos, passou a receber oportunidades frequentes com Paulo Pezzolano e já desperta interesse no mercado europeu. Jogadores como Clayton Sampaio, Alan Rodríguez, Richard e Ronaldo também podem deixar o Beira-Rio caso propostas apareçam durante o segundo semestre. Assim, a diretoria demonstra confiança na reposição do elenco.

“Teremos saídas, provavelmente. O Inter depende, no seu orçamento, da venda de atletas. Precisamos fazer vendas importantes para o clube, que possam trazer retorno financeiro para que, com isso, a gente possa reinvestir em algumas posições que entendemos serem necessárias”, declarou Barcellos.

Entre os nomes mais valorizados do elenco aparece Bernabei. O lateral-esquerdo argentino vive grande fase ofensiva em 2026 e já desperta interesse do futebol europeu. Pessoas próximas ao jogador aguardam movimentações oficiais nas próximas semanas, enquanto clubes da Itália acompanham sua situação. A Roma surge como uma das equipes observando o atleta colorado.

Os colombianos Borré e Carbonero também aparecem como ativos importantes para o mercado. Mesmo contestado por parte da torcida, Borré possui interessados no futebol mexicano. O Cruz Azul teria sinalizado com uma proposta milionária, enquanto o Monterrey acompanha o atacante. Carbonero, por outro lado, segue valorizado no clube após boa sequência atuando na equipe de Paulo Pezzolano.

Por fim, outro nome que pode render receita ao clube é Bruno Gomes. Adaptado à lateral direita, o jogador voltou a ganhar espaço no elenco e já recebeu sondagens recentemente. Athletico-PR e São Paulo monitoraram sua situação na última temporada, enquanto o Inter entende que novas investidas podem surgir na reabertura da janela.

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