Saúl, do Flamengo, revela trabalho nas férias para melhorar condição física

Durante a vitória por 3 a 0 sobre o Cusco (PER), na última terça-feira (26/5), no Maracanã, o meia Saúl Ñíguez foi titular apenas pela segunda vez na temporada pelo Flamengo. E na zona mista do estádio após o triunfo, o espanhol revelou que não terá férias com o restante da equipe, já que precisará trabalhar para buscar a melhor condição física durante a pausa para a Copa do Mundo. De acordo com a programação do Fla, os jogadores não convocados por suas seleções ganharão férias após o duelo contra o Coritiba, no sábado (30/5), retornando apenas dia 19 de junho.

“Eu, sim (fará trabalhos especiais durante a pausa). Não sei ainda quanto tempo teremos, mas sei que vou trabalhar para voltar a estar na melhor condição física. Vou ficar sem férias”, afirmou ao J10.

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Meia do Flamengo sofreu entrada dura no calcanhar

No segundo tempo da partida, Saúl sofreu uma entrada dura, ficando durante um tempo no gramado sentindo dores. Perguntado na zona mista sobre este momento, o meia, que jogou 70 minutos, revelou que a falta foi exatamente no calcanhar esquerdo, onde passou por cirurgia no começo de janeiro. No entanto, não sabe se há algum tipo de gravidade.

“Não sei porque justamente foi onde fui operado, justamente onde é minha cicatriz e justamente onde sinto dores. Então, amanhã (quarta) vou ver como tratamos e como estou”, revelou.

Saúl tem oito partidas na temporada, com uma assistência. Ele terminou 2025 com dores crônicas no calcanhar esquerdo, optando por realizar uma cirurgia a fim de ficar 100% fisicamente, algo que ainda não aconteceu. De suas oito aparições, seis foram saindo do banco, totalizando 222 minutos em campo até aqui. Contratado em julho do ano passado, ele ainda busca o primeiro gol com a camisa rubro-negra.

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