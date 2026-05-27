Santos embolsa R$ 2,5 milhões após vaga nos playoffs da Sul-Americana

O Santos ganhou um respiro financeiro e esportivo após garantir vaga nos playoffs da Copa Sul-Americana. Com a vitória por 3 a 0 sobre o Deportivo Cuenca, na última terça-feira (26), na Vila Belmiro, o Peixe assegurou a segunda colocação do Grupo D. Além da sequência internacional, o clube também embolsou 500 mil dólares, o equivalente a R$ 2,5 milhões na cotação atual.

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A classificação garante ao clube alvinegro mais dois jogos no calendário logo após a pausa para a Copa do Mundo. O adversário sairá entre os terceiros colocados eliminados na fase de grupos da Libertadores. Enquanto isso, o departamento financeiro comemora a entrada de recursos em um momento delicado do clube.

Premiações ajudam Santos antes da pausa da temporada

O valor conquistado pela campanha continental servirá para aliviar despesas operacionais do dia a dia. O Santos enfrenta dificuldades de fluxo de caixa nos últimos meses, cenário que vem impactando diretamente o planejamento da diretoria. Além disso, a classificação recente na Copa do Brasil também trouxe receita importante ao clube paulista.

A vaga conquistada diante do Deportivo Cuenca se soma aos R$ 3 milhões recebidos após a classificação contra o Coritiba na Copa do Brasil. Dessa maneira, o Santos acumula uma quantia relevante antes da paralisação para o Mundial, algo visto internamente como fundamental para equilibrar as contas no segundo semestre.

Em agosto, a equipe comandada pelo técnico Cuca terá mais um desafio decisivo no calendário nacional. O clube enfrentará o Remo nas oitavas de final da Copa do Brasil, com o primeiro confronto marcado para a Vila Belmiro e a volta acontecendo em Belém do Pará. A competição virou uma das prioridades da diretoria, principalmente pelas altas cifras distribuídas a cada fase.

Antes da pausa para a Copa do Mundo, no entanto, o Santos ainda possui compromisso importante pelo Campeonato Brasileiro. Neste sábado, às 21h, a equipe comandada por Cuca recebe o Vitória, na Vila Belmiro, buscando se afastar da zona de rebaixamento e chegar à interrupção da temporada em situação mais confortável na tabela.