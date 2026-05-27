Cruzeiro x Barcelona-EQU: onde assistir, escalações e arbitragem

O Cruzeiro recebe o Barcelona de Guayaquil nesta quinta-feira (28), às 21h30 (de Brasília), no Mineirão, pela última rodada da fase de grupos da Libertadores. Dependendo apenas de si para avançar às oitavas de final, a Raposa entra em campo precisando vencer diante da torcida para confirmar a classificação. Já o clube equatoriano, por outro lado, chega eliminado e apenas cumpre tabela na competição.
Onde assistir
A partida terá transmissão da Disney+ (streaming).
Como chega o Cruzeiro
Mesmo sem convencer na vitória sobre a Chapecoense pelo Brasileirão, o Cruzeiro chega confiante para o jogo. A equipe ocupa atualmente a nona posição da Série A, com 23 pontos, e segue flertando também com a parte de cima da tabela. O fator casa promete ser favorável ao Cabuloso, principalmente pela importância da partida.
Na Libertadores, o time de Artur Jorge aparece na segunda colocação do Grupo D, com oito pontos somados. Assim, uma vitória leva a Raposa aos 11 pontos e garante matematicamente a classificação para o mata-mata, independentemente do resultado entre Boca Juniors e Universidad Católica. O treinador deve manter a base titular das últimas partidas. Lucas Silva e Matheus Henrique disputam vaga no meio-campo para iniciar o confronto decisivo.
Como chega o Barcelona
Por outro lado, o Barcelona de Guayaquil desembarca em Belo Horizonte apenas para cumprir tabela nesta rodada final. A campanha da equipe equatoriana foi muito abaixo das expectativas, já que venceu apenas uma partida, contra o Boca Juniors, e sofreu quatro derrotas em cinco jogos, ocupando a lanterna do grupo com somente três pontos somados.
Apesar da eliminação continental antecipada, o momento no Campeonato Equatoriano é um pouco mais positivo. A equipe vem de uma vitória de virada sobre o Delfín por 2 a 1 e, assim, aparece na terceira colocação nacional com 26 pontos.
CRUZEIRO x BARCELONA-EQU
Última rodada da Fase de Grupos – Libertadores
Data e horário: 28/05/2026 (quinta-feira), ás 21h30 (de Brasília)
Local: Estádio Mineirão, Belo Horizonte (MG)
CRUZEIRO: Otávio; Fagner, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus, Kaiki; Lucas Romero, Lucas Silva (Matheus Henrique), Matheus Pereira; Christian, Kaio Jorge, Arroyo. Técnico: Artur Jorge.
BARCELONA-EQU: Contreras; Carabalí, Mina, Báez, Vargas, Vallecilla; Intriago, Lugo, Quiñonez; B. Castillo, S. Núñez. Técnico: César Farias.
Árbitro: Andres Matonte (URU)
Assistentes: Andres Nievas e Mathias Muniz (URU)
VAR: Leodan González (URU)
