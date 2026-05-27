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Felipão fará palestra para Seleção Brasileira na Granja Comary antes da Copa

Felipão fará palestra para Seleção Brasileira na Granja Comary antes da Copa
Felipão fará palestra para Seleção Brasileira na Granja Comary antes da Copa -

A preparação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo terá um encontro especial na Granja Comary. Afinal, o técnico Luiz Felipe Scolari, último comandante a conquistar um Mundial com o Brasil, em 2002, participará das atividades da equipe nesta quinta-feira (28/5).

Felipão passará o dia ao lado do elenco convocado por Carlo Ancelotti e fará uma palestra para os jogadores e integrantes da comissão técnica. O foco do encontro será reforçar aspectos ligados ao ambiente interno, união do grupo e motivação, pilares considerados fundamentais na campanha do pentacampeonato mundial.

A iniciativa faz parte de uma ação promovida pela CBF para aproximar o atual elenco de personagens históricos da Seleção. A ideia é homenagear ex-treinadores e campeões mundiais, além de transmitir ao grupo a dimensão do que representa disputar uma Copa do Mundo com a camisa brasileira.

Aliás, os 26 jogadores convocados por Ancelotti começaram a se apresentar na Granja Comary nesta quarta-feira (27/5). O período em Teresópolis servirá para avaliações físicas, trabalhos táticos e integração do elenco antes da viagem para os Estados Unidos.

Além disso, o primeiro compromisso da Seleção Brasileira nesta preparação será no domingo (31/5), quando enfrenta o Panamá, às 18h30, no Maracanã. A partida marcará a despedida da equipe diante da torcida brasileira antes do embarque rumo ao Mundial.

Na segunda-feira (01/6), a delegação segue para os Estados Unidos para a reta final da preparação em busca do hexacampeonato.

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