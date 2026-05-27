Felipão fará palestra para Seleção Brasileira na Granja Comary antes da Copa

A preparação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo terá um encontro especial na Granja Comary. Afinal, o técnico Luiz Felipe Scolari, último comandante a conquistar um Mundial com o Brasil, em 2002, participará das atividades da equipe nesta quinta-feira (28/5).

Felipão passará o dia ao lado do elenco convocado por Carlo Ancelotti e fará uma palestra para os jogadores e integrantes da comissão técnica. O foco do encontro será reforçar aspectos ligados ao ambiente interno, união do grupo e motivação, pilares considerados fundamentais na campanha do pentacampeonato mundial.

A iniciativa faz parte de uma ação promovida pela CBF para aproximar o atual elenco de personagens históricos da Seleção. A ideia é homenagear ex-treinadores e campeões mundiais, além de transmitir ao grupo a dimensão do que representa disputar uma Copa do Mundo com a camisa brasileira.

Aliás, os 26 jogadores convocados por Ancelotti começaram a se apresentar na Granja Comary nesta quarta-feira (27/5). O período em Teresópolis servirá para avaliações físicas, trabalhos táticos e integração do elenco antes da viagem para os Estados Unidos.

Além disso, o primeiro compromisso da Seleção Brasileira nesta preparação será no domingo (31/5), quando enfrenta o Panamá, às 18h30, no Maracanã. A partida marcará a despedida da equipe diante da torcida brasileira antes do embarque rumo ao Mundial.

Na segunda-feira (01/6), a delegação segue para os Estados Unidos para a reta final da preparação em busca do hexacampeonato.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.