As (complexas) contas para o Vasco avançar na Sul-Americana

O Grupo G da Sul-Americana, que tem o Vasco como um dos integrantes, tornou-se um dos mais complexos dentre as oito chaves da competição. E nesta quarta-feira (27/5), dia em que os quatro clubes vão a campo simultaneamente (às 19h de Brasília) para descobrir os dois classificados, saberemos quem segue no torneio. Para antecipar as possibilidades, porém, a calculadora precisa estar afiada.

Afinal, a Sul-Americana tem como principal critério de desempate o confronto direto. No entanto, há uma possibilidade de empate triplo, com Olímpia (atual líder da chave), Vasco e Audax chegando ao mesmo tempo aos dez pontos. Neste caso, a conta vira um “mini-grupo” apenas entre os três envolvidos, descartando os resultados dos jogos contra o lanterna do grupo. Vem que o Jogada10 te explica a (complexa) matemática do grupo.

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Entenda as contas

Para avançar em primeiro, sem necessidade de disputar os jogos de playoffs (contra algum terceiro colocado da Libertadores) após o fim da Copa do Mundo, só a vitória interessa. O Vasco precisa bater o Barracas Central (ARG) nesta quarta, em São Januário, e torcer por uma vitória do Audax (CHL) perante o Olímpia, no Paraguai. Há um porém: o Cruz-Maltino leva vantagem sobre os paraguaios no confronto direto, mas tem equilíbrio total diante do Audax. Assim, a vitória chilena não pode abrir uma diferença de três gols ou mais em relação ao resultado vascaíno.

Exemplo: se o time de Renato Gaúcho vencer por 1 a 0, terminará em primeiro mesmo que o Audax faça 2 a 0 sobre o Olímpia. Neste cenário, os três clubes empatariam em pontos, mas o Vasco levaria vantagem nos critérios da mini-tabela de confrontos diretos. Mesmo um triunfo chileno por 3 a 0 ainda manteria o Gigante da Colina na liderança do grupo. Um hipotético 4 a 0 para o Audax, porém, faria o Vasco terminar em segundo.

Mas e se o Vasco não vencer?

Caso o Vasco tropece e fique no empate com o Barracas, ele precisaria que o Olímpia não perdesse sua partida, com o time carioca avançando em segundo. Já se houver derrota para o Barracas, o Cruz-Maltino só avança se o Audax também perder. No entanto, isso não dá liberdade para o Vasco perder por goleada, já que se a hipotética derrota dos chilenos for pelo placar mínimo (1 a 0), o Cruz-Maltino seria superado no saldo de gols, dando adeus ao certame.

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