Torcedor vê Neymar como esperança do hexa na chegada do Brasil à Granja Comary

A apresentação da Seleção Brasileira na Granja Comary, nesta quarta-feira (27/5), teve um personagem que concentrou boa parte da atenção dos torcedores: Neymar. Convocado por Carlo Ancelotti após semanas de expectativa, o camisa 10 chegou cercado de esperança para a disputa da Copa do Mundo.

Do lado de fora do centro de treinamento da Seleção, torcedores marcaram presença para acompanhar a chegada dos jogadores. Entre bandeiras, cantos e cartazes, um fã chamou atenção ao dedicar música e mensagens de apoio ao atacante do Santos. Em um dos trechos da canção, Neymar era citado como “a esperança de ganhar o hexa”.

Em entrevista ao J10, o torcedor demonstrou confiança total no protagonismo do craque durante o Mundial.

“Com certeza, vai ser o nosso capitão aí, o cara que vai conduzir o nosso Hexa. E se Deus quiser a gente vai ganhar esse Hexa esse ano. A Copa do Mundo é nossa. Neymar tem que ser titular, o nosso último gênio da bola brasileira em solo brasileiro. Então ele tem que ser titular, não tem jeito. Se Deus quiser, essa Copa vai ser nossa, com ele sendo o nosso capitão e conduzindo o rumo ao Hexa aí. Vai ser o craque dessa Copa. Tenho fé nisso”.

Neymar ainda gera cautela do Brasil

Contudo, apesar da empolgação da torcida, Neymar ainda inspira cuidados na comissão técnica. O atacante sofreu uma lesão na panturrilha durante a partida entre Santos e Coritiba, pelo Campeonato Brasileiro, e desde então não voltou aos gramados.

Aliás, os exames realizados nesta quarta-feira vão ajudar a comissão de Ancelotti a definir o planejamento físico do jogador nos próximos dias. A CBF trata o caso com cautela e pretende acompanhar a evolução do camisa 10 antes da viagem para os Estados Unidos.

Por fim, a Seleção ainda realizará mais três sessões de treinamento em solo brasileiro antes do embarque. O primeiro compromisso da equipe será no domingo (31/5), diante do Panamá, no Maracanã, em amistoso de despedida antes da Copa do Mundo.

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