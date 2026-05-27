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Fluminense x La Guaira, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 20h

Fluminense x La Guaira, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 20h
Fluminense x La Guaira, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 20h -

O Fluminense entra em campo nesta quarta-feira (27), às 21h30 (de Brasília), diante do Deportivo La Guaira-VEN, em um confronto decisivo pela sexta rodada do Grupo C da Copa Libertadores. Para manter o sonho da classificação vivo, a equipe carioca joga todas as suas fichas no Maracanã. Além de somar os três pontos em casa, o Tricolor necessita de um tropeço do Bolívar-BOL na rodada.

O time da Voz do Esporte, portanto, inicia os trabalhos a partir das 20h para esquentar o clima deste eletrizante confronto. Quem comanda a narração é Cesar Tavares, soltando a voz para não deixar passar nenhum detalhe em campo.

Dando o tom analítico, João Miguel Lotufo destrincha as jogadas e os pontos fortes de cada elenco, ao lado de Pedro Julião, focado em trazer o boletim informativo de campo em tempo real. Clique no link acima para acompanhar a “decisão” para o Tricolor das Laranjeiras.

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