Corinthians x Platense, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 20h

O Corinthians volta suas atenções à Libertadores, nesta quarta-feira (27/5). Assim, os comandados do técnico Fernando Diniz medem forças com o Platense-ARG, às 21h30 (de Brasília), pela fase de grupos do torneio. O Timão já garantiu uma vaga nas oitavas de final e ocupa a primeira colocação do Grupo E, com 11 pontos. Mesmo assim, tentará nesta última rodada figurar entre os melhores primeiros colocados no geral pra decidir em casa a maioria dos mata-matas. O time argentino, por sua vez, soma 7, está em segundo e ainda tem chance de avançar.

Diante disso, a jornada esportiva da Voz do Esporte abre os trabalhos a partir das 20h para acompanhar este grande duelo. Ricardo Froede comanda o pré-jogo e também assume o microfone para narrar cada lance e ditar o ritmo da partida.