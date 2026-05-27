Copa do Mundo: FIFA é investigada por preços abusivos de ingressos para os jogos

A Copa do Mundo de 2026 ainda não começou, mas já está cercada de polêmicas. Depois de passar pela participação ou não da seleção do Irã por questões de guerra, o Mundial agora também virou assunto na Procuradoria da Justiça de Nova York.

Nesta quarta-feira, a entidade máxima do futebol mundial está sendo investigada pela justiça norte-americana por conta da política de vendas de ingressos para a Copa do Mundo. O motivo da investigação tem como base os preços abusivos e as inúmeras reclamações de torcedores em relação a localização de assentos nos estádios. A informação é do jornal ‘The Telegraph’.

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“Os nova-iorquinos esperam há anos para que a Copa do Mundo chegue ao seu quintal e merecem uma chance justa de conseguir ingressos a preços acessíveis. Ninguém deve ser manipulado a pagar preços exorbitantes por assentos. Os torcedores devem poder confiar que os ingressos que comprarem serão os que receberão”, disse uma torcedora ao Telegraph.

A investigação da Procuradoria-Geral vai estar em ação durante oito jogos em Nova Jersey. Desse modo, a força estará fazendo inspeções e examinando aspectos passíveis de processo judicial em nome dos torcedores.

Segundo a publicação, uma intimação da Procuradoria-Geral foi enviada para a FIFA. Por sua vez, a entidade máxima do futebol não se manifestou sobre as investigações, tampouco sobre a ordem judicial.

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