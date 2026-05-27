Ex-técnico do Botafogo e auxiliar da Seleção, Davide Ancelotti pode treinar clube francês

Auxiliar técnico da Seleção Brasileira e ex-treinador do Botafogo, Davide Ancelotti entrou na mira do Lille, da França. De acordo com o jornal “L’Équipe”, ele figura entre os favoritos para o lugar de Bruno Génésio, que deixou o time após o fim da temporada.

O presidente do Lille, Olivier Létang, conhece bem Davide. Afinal, trabalhou com ele e o seu pai, Carlo Ancelotti, quando era dirigente do Paris Saint-Germain. Inclusive, o mandatário mantém amizade com o atual treinador da Seleção Brasileira.

O Lille disputará a próxima edição da Champions League após terminar o Campeonato Francês na terceira colocação. Caso acerte com o clube gaulês, Davide Ancelotti terá sua primeira experiência como treinador principal de um clube na Europa.

A sua primeira experiência longe de Carlo Ancelotti foi justamente no Botafogo. Davide comandou o Alvinegro em 33 partidas, com 15 vitórias, dez empates e oito derrotas.

O treinador deixou o Glorioso no fim do ano passado. Assim, em março deste ano, voltou a trabalhar como auxiliar do pai na Seleção Brasileira, de olho na Copa do Mundo.

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