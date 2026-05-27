Diretor revela bastidores da convocação de Neymar: ”Entendeu que seria mais um”

A convocação de Neymar para a Copa do Mundo passou por conversas diretas entre o atacante, Carlo Ancelotti e integrantes da comissão técnica da Seleção Brasileira. Coordenador executivo da equipe, Rodrigo Caetano revelou os bastidores do processo e explicou como a comissão acompanhou a recuperação física do jogador antes de incluí-lo na lista final para o Mundial.

Segundo o dirigente, a avaliação da comissão levou em consideração a evolução clínica, física e técnica do camisa 10 nos últimos meses. Rodrigo Caetano destacou que o contato com Neymar não representou uma garantia de convocação, mas serviu para alinhar expectativas e entender o momento vivido pelo jogador.

“É claro que o Neymar tem um tamanho que ele conquistou. E no momento em que a comissão técnica e o mister entenderam a evolução dele, tanto física como técnica, número de jogos, enfim, era necessário uma conversa com ele, onde não foi passada a certeza de convocação, porque isso não fizemos e não faríamos com nenhum outro, mas dessa possibilidade de levá-lo para a Copa do Mundo e os motivos que levaram a técnica a considerar isso. Esse foi o primeiro ponto: valorizar essa recuperação dele, o esforço que ele está fazendo porque, como o mister sempre disse, tecnicamente ele não precisava ser testado. E a conversa foi excelente”, afirmou em entrevista ao ge.

Neymar convive com lesões no Santos

Neymar retornou ao Santos em janeiro de 2025 justamente com o objetivo de disputar mais uma Copa do Mundo. Internamente, o clube observou evolução física e comprometimento do atacante, mesmo após uma sequência de problemas musculares e lesões.

Rodrigo Caetano revelou que manteve contato frequente com o jogador durante o período de recuperação. Além disso, elogiou a postura do camisa 10 nas conversas com a comissão técnica.

“Nós entendemos que era necessário justamente para projetar, em caso de convocação, como as coisas iam acontecer. O Neymar foi super receptivo, o que não é surpresa alguma para mim. Mantenho contato com ele já ha algum tempo. Não para falar de relação com a convocação, obviamente, mas desse acompanhamento, de como ele se encontra, e eu acho que foi extremamente positiva. A mensagem que o mister recebeu também foi positiva. Dele entender que, no caso de convocação, seria mais um integrante daqueles 26 atletas e que ia fazer de tudo para merecer minutos, para merecer oportunidade e jogar. Enfim, como é da natureza de um atleta de alto nível, como é o caso dele. Eu avisei antes que queríamos falar com ele, de pronto ele atendeu. Ele é realmente um cara de alto astral, de estar sempre de cara boa”, explicou.

Volta a Seleção após mais de dois anos

O atacante não defendia a Seleção desde outubro de 2023, quando sofreu grave lesão no joelho esquerdo durante partida contra o Uruguai, pelas Eliminatórias. Agora, o craque terá a oportunidade de disputar sua quarta Copa do Mundo, tratada por muitos como sua “última dança” com a camisa amarela.

Neymar já está na Granja Comary, em Teresópolis, onde iniciou os trabalhos com o restante do elenco. Apesar disso, ainda trata um edema na panturrilha direita e segue como dúvida para o amistoso diante do Panamá, marcado para domingo, no Maracanã.

Para Rodrigo Caetano, o atual momento representa uma oportunidade importante para Neymar exercer liderança dentro e fora de campo durante o Mundial.

“Eu não tive ainda o privilégio de estar no dia a dia dele, mas a mensagem, a impressão que nós temos é justamente essa, que muitos que o conhecem tem, um cara muito querido entre todos. Essa meta que ele tinha de ir para a Copa do Mundo, sua quarta Copa, ser um dos recordistas em números, é um entendimento importante no auge da maturidade dele, na idade de que ele se encontra, de dizer ‘Poxa, eu sou um privilegiado e vou viver isso’. É desfrutar disso, é aportar o que ele tem dentro e fora de campo, que realmente ele tem muita coisa, muita qualidade. Sabemos que ele é um líder positivo. Ele precisa caminhar nesse lado positivo nesses 40 dias. O mister ficou satisfeito com tudo que ouviu e com tudo que ele pôde dizer também”, concluiu.

A estreia do Brasil na Copa do Mundo será no dia 13 de junho, contra o Marrocos, no MetLife Stadium, nos Estados Unidos.





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