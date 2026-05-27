Santos e Botafogo empatam pelo Brasileirão Sub-20 e seguem no G8

Em jogo emocionante, Santos e Botafogo ficaram no 1 a 1 na tarde desta quarta-feira (27/5), no CT Rei Pelé, pela 14ª rodada do Brasileirão Sub-20. Os Meninos da Vila até saíram na frente com Contreras, mas Samuel Alves deixou tudo igual – ambos os gols na etapa complementar.
Com o resultado, o Santos mantém a quarta colocação, agora com 24 pontos em 14 partidas. Com campanha praticamente idêntica, o Glorioso aparece em quinto, também com 24 pontos. A única diferença está no número de gols feitos/sofridos, já que o Peixe tem 22 marcados contra 21 do Fogão.
O primeiro gol saiu apenas na segunda etapa, aos 4′. Foi quando após cobrança de escanteio, uma confusão tomou conta da área botafoguense, com a bola sobrando para Contreras, que cortou para o pé direito e bateu cruzado. Ela ainda desviou antes de passar pelo goleiro Cléber Lucas e morrer no cantinho.
Samuel Alves, no entanto, empatou para o Botafogo aos 31′. Em linda jogada trabalhada de pé em pé, Matheuzinho recebeu em profundidade na direita e cruzou rasteiro. Alves, então, só se jogou na bola para, de carrinho, deixar tudo igual no Rei Pelé.
Próximos passos
O Santos agora vira a chave para sua estreia no Campeonato Paulista Sub-20, marcada para ocorrer neste sábado (30/5), contra o Sertãozinho, a partir das 15h (de Brasília). Depois, no dia 10 de junho, volta a campo pelo Brasileirão da categoria, encarando ninguém menos que o líder Palmeiras, às 16h.
O Botafogo, por sua vez, repousa, visto que só atuará no retorno das atividades no Brasileirão Sub-20, também no dia 10, mas contra o Criciúma, em casa. A bola rola às 15h no Nilton Santos.
