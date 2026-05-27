Palmeiras vence o Fortaleza e assume a liderança do Brasileiro Sub-20

O Palmeiras assumiu a primeira colocação isolada do Campeonato Brasileiro Sub-20. Nesta quarta-feira (27), a equipe paulista venceu o Fortaleza por 2 a 1, no CT Ribamar Bezerra, em Maracanaú, no Ceará, pela 14ª rodada da competição. Os gols do triunfo foram marcados por Kidani e Antônio Marcos. João Lucas descontou para o Laion.
O resultado colocou o Verdão com 34 pontos, três a mais que o Vasco, segundo colocado. Já o Fortaleza soma apenas 13, na 17ª colocação, uma acima da zona do rebaixamento.
As duas equipes voltam a campo pelo Brasileirão Sub-20 somente daqui a duas semanas, na quarta-feira, dia 10 de junho. O Fortaleza visita o Cruzeiro às 15h (de Brasília), enquanto o Palmeiras recebe o Santos, no clássico paulista, às 16h, na Arena Crefisa Barueri.
Apesar de atuar fora de casa, o Palmeiras abriu o placar logo aos cinco minutos, com Kidani. O segundo gol alviverde saiu apenas nos acréscimos do segundo tempo, com Antônio Marcos. Dois minutos depois, o Fortaleza diminuiu, mas não teve tempo de tentar o empate.
