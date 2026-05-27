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Anunciado na última sexta, Barboza visita novos companheiros no CT do Palmeiras

Anunciado na última sexta, Barboza visita novos companheiros no CT do Palmeiras
Anunciado na última sexta, Barboza visita novos companheiros no CT do Palmeiras -

O Palmeiras recebeu uma visita inesperada nesta quarta-feira (27). Afinal, o zagueiro Barboza, anunciado na última sexta-feira, visitou a Academia de Futebol e conheceu as instalações do clube. O jogador, que não participou do treinamento com o grupo, passará a defender o Verdão no segundo semestre deste ano.

Barboza deixou o Botafogo e assinou contrato com o Palmeiras até dezembro de 2028, com possibilidade de estender por mais uma temporada. Contudo, ele só poderá estrear após a reabertura da próxima janela de transferências, em 20 de julho, após a pausa para a disputa da Copa do Mundo.

Antes de poder contar com o zagueiro, o Palmeiras ainda faz dois jogos. Nesta quinta-feira (28), recebe o Junior Barranquilla, para confirmar classificação para as oitavas de final da Libertadores. No domingo, encara a Chapecoense, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Aliás, o Alviverde pagará 4 milhões de dólares (cerca de R$ 20 milhões) para contratar Barboza. O valor será diluído em quatro parcelas. Agora, o técnico Abel Ferreira terá à disposição cinco zagueiros: Gustavo Gómez, Murilo, Bruno Fuchs, Benedetti e Barboza.

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