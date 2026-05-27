Anunciado na última sexta, Barboza visita novos companheiros no CT do Palmeiras

O Palmeiras recebeu uma visita inesperada nesta quarta-feira (27). Afinal, o zagueiro Barboza, anunciado na última sexta-feira, visitou a Academia de Futebol e conheceu as instalações do clube. O jogador, que não participou do treinamento com o grupo, passará a defender o Verdão no segundo semestre deste ano.

Barboza deixou o Botafogo e assinou contrato com o Palmeiras até dezembro de 2028, com possibilidade de estender por mais uma temporada. Contudo, ele só poderá estrear após a reabertura da próxima janela de transferências, em 20 de julho, após a pausa para a disputa da Copa do Mundo.

Antes de poder contar com o zagueiro, o Palmeiras ainda faz dois jogos. Nesta quinta-feira (28), recebe o Junior Barranquilla, para confirmar classificação para as oitavas de final da Libertadores. No domingo, encara a Chapecoense, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Aliás, o Alviverde pagará 4 milhões de dólares (cerca de R$ 20 milhões) para contratar Barboza. O valor será diluído em quatro parcelas. Agora, o técnico Abel Ferreira terá à disposição cinco zagueiros: Gustavo Gómez, Murilo, Bruno Fuchs, Benedetti e Barboza.

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