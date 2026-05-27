Flamengo busca o empate contra o América-MG pelo Brasileirão Sub-20

Em duelo direto pelo Brasileirão Sub-20, o Flamengo conseguiu um importante empate contra o América-MG, nesta quarta-feira (27/5), no Castor Cifuentes, em Nova Lima (MG). O Coelho vencia por 1 a 0 até os 45+4′ do segundo tempo, entrando momentaneamente no G8. Graças a Camargo, porém, o clube carioca chegou ao 1 a 1 no último lance, permanecendo à frente dos mineiros na tabela.

O resultado, dessa forma, mantém os dois times fora do grupo dos oito que avançam às quartas de final. O América fica em nono, com 21 pontos e zero de saldo. Já o Flamengo é o décimo, com a mesma pontuação, mas saldo negativo de dois. Ambos possuem a mesma pontuação do Red Bull Bragantino, clube que abre o G8 pelo saldo de gols (seis).

LEIA MAIS: Saúl, do Flamengo, revela trabalho nas férias para melhorar condição física

O gol do Coelho saiu cedo, graças a erro na saída de bola do Fla. Após tiro de meta cobrado por Gabriel Werneck (substituto de Léo Nannetti, na Seleção Brasileira), o Flamengo perdeu a bola e cochilou. Enrico recebeu da intermediária, carregou um pouco e soltou a pancada de pé direito, sem a menor chance para Werneck, aos 9′. Golaço no Cifuentes.

E se houve erro de um lado, também houve falha do outro. A partida ia até os 45+5′ na etapa final, mas, no último lance, Camargo arriscou de longe e contou com o erro do goleiro Matheus Simões, que tentou encaixar a bola e engoliu um frango, com o América deixando escapar dois pontos preciosos na tabela. Era o último ato da partida em Nova Lima.

Próximos passos

Antes de voltar a campo pelo Brasileirão Sub-20, o que só ocorrerá no dia 10 de junho, contra o Vitória, fora de casa, o América tem dois compromissos pelo Campeonato Mineiro da categoria. Primeiro, já neste sábado (30/5), visita o Betim, pela oitava rodada. Na semana seguinte (6/6), recebe o Inter de Minas. Por lá, o Coelho é o segundo colocado do Grupo B, com dez pontos.

Já o Flamengo terá um bom tempo de descanso, visto que só volta a atuar no dia 9 de junho, contra o Athletico, pela 15ª rodada do Brasileirão Sub-20. A equipe carioca seguirá em casa para a rodada seguinte (#16), contra o Cuiabá, no dia 17.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.