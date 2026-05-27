Palmeiras x Junior Barranquilla-COL: onde assistir, escalações e arbitragem

Após o triunfo sobre o Flamengo em pleno Maracanã, o Palmeiras volta suas atenções para a fase de grupos da Libertadores da América, Afinal, a equipe paulista recebe o Junior Barranquilla, da Colômbia, nesta quinta-feira (28), às 21h30 (de Brasília), no Nubank Parque.

Dessa forma, os comandados do técnico Abel Ferreira somam, no momento, 8 pontos no Grupo F e podem avançar às oitavas com um empate. O time colombiano, por sua vez, tem 4, na lanterna da chave.

Onde assistir

O confronto desta quinta-feira (28) terá a transmissão do Paramount+ (streaming).

Como chega o Palmeiras

No momento, o Alviverde soma apenas 8 pontos em cinco partidas e só poderá chegar aos 11. Com apenas um empate, os comandados do treinador português garantem a vaga nas oitavas, entretanto um tropeço pode colocar tudo a perder.

Afinal, o Cerro Porteño-PAR, líder do Grupo F com 10 pontos, mede forças com o Sporting Cristal-PER, que tem 6. Para ficar em primeiro, o time paulista necessita vencer e torcer por um tropeço da equipe paraguaia. No entanto, se perder e ver os Los Cerveceros assegurarem os três pontos, o Palmeiras será eliminado.

A tendência é que Abel Ferreira repita a escalação das últimas partidas, ainda mais após o triunfo sobre o Flamengo. No entanto, a principal dúvida envolve Emiliano Martínez. Mas se o treinador resolva por uma escalação mais ofensiva, Maurício e Felipe Anderson aparecem como opção e disputam um lugar entre os titulares. Ramón Sosa, Vitor Roque e Piquerez seguem de fora, enquanto Bruno Fuchs iniciou a transição.

Como chega o Junior Barranquilla

O técnico Alfredo Arias deve apostar no que tem de melhor para buscar uma vaga na Sul-Americana. Isso porque o time ainda tem chance de terminar em terceiro na chave e entrar no playoff do torneio continental.

Por outro lado, chega motivado, pois, no Campeonato Colombiano, eliminou o Independiente Santa Fe nos pênaltis e avançou à final da Liga BetPlay, onde enfrentará o Atlético Nacional.

PALMEIRAS x JUNIOR BARRANQUILLA (COL)

Copa Libertadores – 6ª Rodada

Data e horário: 28/05/2026 (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília)

Local: Estádio Nubank Arena, São Paulo (SP)

PALMEIRAS: Carlos Miguel; Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Artur; Marlon Freitas, Andreas Pereira e Emiliano Martínez; Arias, Allan e Flaco López. Técnico: Abel Ferreira.

JUNIOR BARRANQUILLA: Silveira; Gonzalez, Herrera, Pestana e Monzón; Rios, Sarmiento e Angel; Chara, Paiva e Castrillón. Técnico: Alfredo Arias.

Árbitro: Cristian Garay (CHL)

Assistentes: José Retamal (CHL) e Miguel Rocha (CHL)

VAR: Rodrigo Carvajal (CHL)

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